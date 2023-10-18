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Вершинин Николай Фёдоров сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Вершинин Фёдор Ларионов сын

Мать: Маланья

Рождение ребёнка
1757

Сын: Вершинин Роман Николаев

Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь

Рождение ребёнка
1759

Сын: Вершинин Иван Николаев

Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Федор Николаев

Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Федот Николаев

Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Андрей Николаев

Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь

Смерть
Неизвестно
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