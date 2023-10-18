Вершинин Николай Фёдоров сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Вершинин Фёдор Ларионов сын
Мать: Маланья
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хохлова Феодосия Савина дочь
Смерть
Неизвестно