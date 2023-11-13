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Вершинина Анна Романова
Вершинина Анна Романова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вершинин Роман Николаев
1757 г.р.
Мать
Агрипина
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Вершинин Роман Николаев
Мать:
Агрипина
Смерть
Неизвестно
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