Вершинина Анна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Анна Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Вершинин Роман Николаев

Мать: Агрипина

Смерть
Неизвестно
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