Григорий Филиппович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп Сергеевич

Мать: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Харитон Григорьевич

Мать ребёнка: Фекла Марковна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Аверьян Григорьевич

Мать ребёнка: Фекла Марковна

Смерть
1786
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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