Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп Сергеевич
Мать: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Харитон Григорьевич
Мать ребёнка: Фекла Марковна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Аверьян Григорьевич
Мать ребёнка: Фекла Марковна
Смерть
1786
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии