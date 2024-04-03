Фекла Марковна 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Марковна

Место рождения

село Городищи Старооскольского уезда

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

село Городищи Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Харитон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Аверьян Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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