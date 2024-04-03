Фекла Марковна
Место рождениясело Городищи Старооскольского уезда
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
село Городищи Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1760
Сын: Харитон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Аверьян Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Филиппович
Смерть
Неизвестно