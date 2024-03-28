Матвейчук Давид Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Александр (Сянько) Давыдович
Мать ребёнка: Матвейчук Мария Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Михаил Давыдович
Мать ребёнка: Матвейчук Мария Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакевич (Матвейчук) Любовь Давыдовна
Мать ребёнка: Матвейчук Мария Фоминична
Рождение ребёнка
10.10.1943
Мать ребёнка: Матвейчук Мария Фоминична
Смерть
Неизвестно