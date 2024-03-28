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Матвейчук Давид Николаевич

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Место рождения

Хлябы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

22.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1901

Отец: Матвейчук Николай Андреевич

Мать: Матвейчук Анастасия Саввина

Хлябы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвейчук Александр (Сянько) Давыдович

Мать ребёнка: Матвейчук Мария Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвейчук Михаил Давыдович

Мать ребёнка: Матвейчук Мария Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакевич (Матвейчук) Любовь Давыдовна

Мать ребёнка: Матвейчук Мария Фоминична

Рождение ребёнка
10.10.1943

Сын: Матвейчук Иван Давыдович

Мать ребёнка: Матвейчук Мария Фоминична

Хлябы, Пинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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