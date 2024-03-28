Матвейчук Мария Фоминична
Место рождения
Дата рождения30.11.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Александр (Сянько) Давыдович
Отец ребёнка: Матвейчук Давид Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвейчук Михаил Давыдович
Отец ребёнка: Матвейчук Давид Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакевич (Матвейчук) Любовь Давыдовна
Отец ребёнка: Матвейчук Давид Николаевич
Рождение ребёнка
10.10.1943
Отец ребёнка: Матвейчук Давид Николаевич
Смерть
Неизвестно