Жена сепач алексея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена сепач алексея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сепач Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Сепач Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сепач дочь Сепач Алексеевна

Отец ребёнка: Сепач Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сепач сын Сепач Алексеевич

Отец ребёнка: Сепач Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Налейкина (Сепач) Агриппина (Феня) Алексеевна

Отец ребёнка: Сепач Алексей

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Канайкина (Сепач) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сепач Алексей

Смерть
Неизвестно
Умерла от аборта

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