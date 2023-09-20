Жена сепач алексея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сепач Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сепач дочь Сепач Алексеевна
Отец ребёнка: Сепач Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сепач сын Сепач Алексеевич
Отец ребёнка: Сепач Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Налейкина (Сепач) Агриппина (Феня) Алексеевна
Отец ребёнка: Сепач Алексей
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Канайкина (Сепач) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сепач Алексей
Смерть
Неизвестно
Умерла от аборта