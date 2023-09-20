Налейкина (Сепач) Агриппина (Феня) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налейкина (Сепач) Агриппина (Феня) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сепач Алексей

Мать: Жена сепач алексея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Налейкин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Налейкин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Налейкин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Налейкин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Налейкин Виктор

Смерть
Неизвестно

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