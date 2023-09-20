Налейкина (Сепач) Агриппина (Феня) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сепач Алексей
Мать: Жена сепач алексея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Налейкин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Налейкин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Налейкин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Налейкин Виктор
Смерть
Неизвестно