Сепач Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСепач Алексей

Сепач Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сепач Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Жена сепач алексея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сепач дочь Сепач Алексеевна

Мать ребёнка: Жена сепач алексея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сепач сын Сепач Алексеевич

Мать ребёнка: Жена сепач алексея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Налейкина (Сепач) Агриппина (Феня) Алексеевна

Мать ребёнка: Жена сепач алексея

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Канайкина (Сепач) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Жена сепач алексея

Смерть
Неизвестно
Погиб на войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.