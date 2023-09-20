Сепач Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена сепач алексея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сепач дочь Сепач Алексеевна
Мать ребёнка: Жена сепач алексея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сепач сын Сепач Алексеевич
Мать ребёнка: Жена сепач алексея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Налейкина (Сепач) Агриппина (Феня) Алексеевна
Мать ребёнка: Жена сепач алексея
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Канайкина (Сепач) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Жена сепач алексея
Смерть
Неизвестно
Погиб на войне