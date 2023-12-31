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Kondratov Victor
Kondratov Victor
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.1955
Пол
Мужской
Отец
Kondratov Vasiliy
1928 г.р.
Мать
Kondratova (Kirushicheva) Tatyana
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955
Отец:
Kondratov Vasiliy
Мать:
Kondratova Tatyana
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