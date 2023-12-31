Kondratov Victor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kondratov Victor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1955

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955

Отец: Kondratov Vasiliy

Мать: Kondratova Tatyana

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