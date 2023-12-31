Kondratov Vasiliy
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1996
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Kondratov Dmitriy
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1949
Сын: Kondratov Anatoliy
Мать ребёнка: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana
Рождение ребёнка
02.09.1951
Дочь: (Кондратова) Людмила
Мать ребёнка: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana
Рождение ребёнка
28.05.1955
Сын: Kondratov Victor
Мать ребёнка: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana
Смерть
1996