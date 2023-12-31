Kondratov Vasiliy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kondratov Vasiliy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Kondratov Dmitriy

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana

Рождение ребёнка
06.06.1949

Сын: Kondratov Anatoliy

Мать ребёнка: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana

Рождение ребёнка
02.09.1951

Дочь: (Кондратова) Людмила

Мать ребёнка: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana

Рождение ребёнка
28.05.1955

Сын: Kondratov Victor

Мать ребёнка: Kondratova (Kirushicheva) Tatyana

Смерть
1996

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