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Карташова (Артемова) Галина Григорьевна
Карташова (Артемова) Галина Григорьевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
11.09.1957
Пол
Женский
Отец
Артемов Григорий Васильевич
1927 г.р.
Мать
Артемова (Позднякова) Лидия Алексеевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1957
Отец:
Артемов Григорий Васильевич
Мать:
Артемова Лидия Алексеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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