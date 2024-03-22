Карташова (Артемова) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташова (Артемова) Галина Григорьевна

Карташова (Артемова) Галина Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1957

Отец: Артемов Григорий Васильевич

Мать: Артемова Лидия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close