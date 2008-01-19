Артемова (Позднякова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Позднякова) Лидия Алексеевна

Место рождения

Архангельское, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

19.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.09.1957

Дочь: Карташова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Артемов Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.03.1964

Сын: Артемов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Артемов Григорий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Григорий Васильевич

Смерть
19.01.2008
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