Артемова (Позднякова) Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти19.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Рождение ребёнка
11.09.1957
Дочь: Карташова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Артемов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1964
Сын: Артемов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Артемов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2008