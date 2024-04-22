Лукин Андриян Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лукин (lukin) Устин Андрианович
Мать ребёнка: Лукина Олимпиада Дмитриевна
Бракосочетание
До 1899
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия Андриановна
Мать ребёнка: Лукина Олимпиада Дмитриевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евстолия Андриановна
Мать ребёнка: Лукина Олимпиада Дмитриевна
Рождение ребёнка
1915
Смерть
Неизвестно