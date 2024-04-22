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Лукин Андриян Георгиевич

Место рождения

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Лукин (Георгий) Егор Иванович

Мать: Лукина Меланья Меркурьевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукин (lukin) Устин Андрианович

Мать ребёнка: Лукина Олимпиада Дмитриевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1899

Жена: Лукина Олимпиада Дмитриевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия Андриановна

Мать ребёнка: Лукина Олимпиада Дмитриевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евстолия Андриановна

Мать ребёнка: Лукина Олимпиада Дмитриевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лукин (lukin) Егор Андрианович (Yegor Andrianovich)

Мать ребёнка: Лукина Олимпиада Дмитриевна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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