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Лукина Олимпиада Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лукин (lukin) Устин Андрианович

Отец ребёнка: Лукин Андриян Георгиевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1899

Муж: Лукин Андриян Георгиевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия Андриановна

Отец ребёнка: Лукин Андриян Георгиевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евстолия Андриановна

Отец ребёнка: Лукин Андриян Георгиевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лукин (lukin) Егор Андрианович (Yegor Andrianovich)

Отец ребёнка: Лукин Андриян Георгиевич

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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