Лукина Олимпиада Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лукин (lukin) Устин Андрианович
Отец ребёнка: Лукин Андриян Георгиевич
Бракосочетание
До 1899
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия Андриановна
Отец ребёнка: Лукин Андриян Георгиевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евстолия Андриановна
Отец ребёнка: Лукин Андриян Георгиевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Лукин (lukin) Егор Андрианович (Yegor Andrianovich)
Отец ребёнка: Лукин Андриян Георгиевич
Смерть
Неизвестно