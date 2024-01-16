Лукина Меланья Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Меркурий
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Лукин (Георгий) Егор Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лукин Поликарп Георгиевич
Отец ребёнка: Лукин (Георгий) Егор Иванович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Лукин (Георгий) Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно