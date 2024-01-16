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Лукина Меланья Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Меркурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Лукин (Георгий) Егор Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукин Поликарп Георгиевич

Отец ребёнка: Лукин (Георгий) Егор Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лукин Андриян Георгиевич

Отец ребёнка: Лукин (Георгий) Егор Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин (Георгий) Егор Иванович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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