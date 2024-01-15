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Сафаралиев Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.09.1996

Сын: Сафаралиев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.10.2002

Сын: Сафаралиев Артём Сергеевич

Мать ребёнка: Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.02.2009

Дочь: Сафаралиева Карина Сергеевна

Мать ребёнка: Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край

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