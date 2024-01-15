Сафаралиев Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1996
Сын: Сафаралиев Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.10.2002
Сын: Сафаралиев Артём Сергеевич
Мать ребёнка: Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.02.2009
Дочь: Сафаралиева Карина Сергеевна
Мать ребёнка: Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна