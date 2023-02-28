Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1977
Рождение ребёнка
02.09.1996
Сын: Сафаралиев Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Сафаралиев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
29.10.2002
Сын: Сафаралиев Артём Сергеевич
Отец ребёнка: Сафаралиев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
17.02.2009
Дочь: Сафаралиева Карина Сергеевна
Отец ребёнка: Сафаралиев Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно