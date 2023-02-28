Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна

Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

17.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1977

Отец: Субботин Алексей Викторович

Мать: Огородникова Людмила Афонасьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.09.1996

Сын: Сафаралиев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Сафаралиев Сергей Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.10.2002

Сын: Сафаралиев Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Сафаралиев Сергей Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.02.2009

Дочь: Сафаралиева Карина Сергеевна

Отец ребёнка: Сафаралиев Сергей Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафаралиев Сергей Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close