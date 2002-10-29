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Сафаралиев Артём Сергеевич
Сафаралиев Артём Сергеевич
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
29.10.2002
Пол
Мужской
Отец
Сафаралиев Сергей Владимирович
1979 г.р.
Мать
Сафаралиева (Субботина) Татьяна Алексеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2002
Отец:
Сафаралиев Сергей Владимирович
Мать:
Сафаралиева Татьяна Алексеевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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