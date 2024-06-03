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Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ретивцев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Михайлович

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1772

Сын: Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Михайлович

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ретивцев Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Михайлович

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1783

Сын: Ретивцев Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Михайлович

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно

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