Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ретивцев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1772
Сын: Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ретивцев Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1783
Сын: Ретивцев Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Михайлович
Смерть
Неизвестно