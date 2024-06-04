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Афанасий Михайлович

Место рождения

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1735

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Михаил Макарович

Мать: Федора Давыдовна

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ретивцев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1772

Сын: Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ретивцев Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1783

Сын: Ретивцев Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Агрипина Ивановна

Никольский, то в Грачах, Кашинский уезд, Тверская губерния
Смерть
1794

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