Афанасий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Михаил Макарович
Мать: Федора Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ретивцев Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1772
Сын: Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ретивцев Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1783
Сын: Ретивцев Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Агрипина Ивановна
Смерть
1794