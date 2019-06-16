Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна
Место рожденияроссия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаур р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Дата рождения04.04.1949
Дата смерти16.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1949
Рождение ребёнка
10.03.1977
Рождение ребёнка
06.12.1978
Рождение ребёнка
16.11.1983
Рождение ребёнка
04.07.1986
Смерть
16.06.2019
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно