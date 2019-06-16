Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна

Место рождения

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаур р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино

Дата рождения

04.04.1949

Дата смерти

16.06.2019

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1949

Отец: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Мать: Яппарова (Исанбердина) Магинур Кутлахметовна

Рождение ребёнка
10.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбаев Данил Ямилович

Рождение ребёнка
06.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбаев Данил Ямилович

Рождение ребёнка
16.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбаев Данил Ямилович

Рождение ребёнка
04.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетбаев Данил Ямилович

Смерть
16.06.2019
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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