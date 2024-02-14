Яппарова (Исанбердина) Магинур Кутлахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яппарова (Исанбердина) Магинур Кутлахметовна

Место рождения

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.

Дата рождения

1921

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

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1949 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Исанбердин Кутла-Ахмет

Мать: Исанбердина Шарифа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
12.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
04.04.1949

Дочь: Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
01.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
04.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
14.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
25.05.1960

Дочь: Валеева (Яппарова) Зульфия Шайхеевна

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Рождение ребёнка
07.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Смерть
2009
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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