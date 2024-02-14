Яппарова (Исанбердина) Магинур Кутлахметовна
Место рожденияБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Дата рождения1921
Дата смерти2009
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Исанбердин Кутла-Ахмет
Мать: Исанбердина Шарифа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1941
Рождение ребёнка
04.04.1949
Дочь: Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна
Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович
Рождение ребёнка
01.05.1951
Рождение ребёнка
25.05.1953
Рождение ребёнка
04.04.1955
Рождение ребёнка
14.05.1957
Рождение ребёнка
25.05.1960
Дочь: Валеева (Яппарова) Зульфия Шайхеевна
Отец ребёнка: Яппаров Шайхетдин Хайретдинович
Рождение ребёнка
07.01.1964
Смерть
2009
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно