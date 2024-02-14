Давлетбаев Данил Ямилович
Место рожденияМаксютово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1977
Рождение ребёнка
06.12.1978
Рождение ребёнка
16.11.1983
Рождение ребёнка
04.07.1986
Смерть
Неизвестно