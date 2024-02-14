Давлетбаев Данил Ямилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетбаев Данил Ямилович

Место рождения

Максютово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна

Рождение ребёнка
06.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна

Рождение ребёнка
16.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна

Рождение ребёнка
04.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбаева (Яппарова) Фаузия Шайхетдиновна

Смерть
Неизвестно

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