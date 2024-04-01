Хромова Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1012
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1020
Сын: Хромов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Хромова Агрефина Николаевна
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Хромова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Хромова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хромов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
08.11.1928
Сын: Хромов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Хромова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно