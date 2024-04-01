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Хромова Федосья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1012

Сын: Хромов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1020

Сын: Хромов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Хромова Агрефина Николаевна

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Хромова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Хромов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Хромова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хромов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
08.11.1928

Сын: Хромов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Хромова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Хромов Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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