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Хромов Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1012

Сын: Хромов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1020

Сын: Хромов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Рождение
1865

Отец: Хромов Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: Хромова Домна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Хромова Агрефина Николаевна

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Хромова Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Хромов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Хромова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хромов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1928

Сын: Хромов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Хромова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна

Смерть
Неизвестно

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