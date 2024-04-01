Хромов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1012
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1020
Сын: Хромов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Рождение
1865
Отец: Хромов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: Хромова Домна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Хромова Агрефина Николаевна
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Хромова Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Хромова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хромов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1928
Сын: Хромов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Хромова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Хромова Федосья Петровна
Смерть
Неизвестно