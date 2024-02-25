Чемисов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1923
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1923
Отец: Чемисов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чемисова Мария
Рождение ребёнка
31.01.1950
Дочь: Чемисова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Чемисова Мария
Рождение ребёнка
12.06.1952
Мать ребёнка: Чемисова Мария
Рождение ребёнка
12.03.1958
Мать ребёнка: не указана
Семипалатинская область Орловка (каз. Орловка) — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Переменовского сельского округа. Находится примерно в 42 км к ... Показать все
Смерть
1975
Семей, городская администрация Семей, Абайская область