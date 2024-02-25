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Чемисов Николай Николаевич

Место рождения

Орловка

Дата рождения

09.10.1923

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1923

Отец: Чемисов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемисова Мария

Рождение ребёнка
31.01.1950

Дочь: Чемисова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Чемисова Мария

Рождение ребёнка
12.06.1952

Сын: Чемисов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Чемисова Мария

Рождение ребёнка
12.03.1958

Сын: Чемисов Борис Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Семипалатинская область Орловка (каз. Орловка) — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Переменовского сельского округа. Находится примерно в 42 км к ... Показать все
Смерть
1975
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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