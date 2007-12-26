Чемисова Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1950
Дата смерти26.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1950
Отец: Чемисов Николай Николаевич
Мать: Чемисова Мария
Смерть
26.12.2007
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рак 4ст легких с метастазами в головной мозг. Много лет болела голова, пила цитрамон. В сентябре 2007 узнала о болезни, в декабре умерла. Была очень умна, щелкала кроссворды, специальность инженер-ст... Показать все