Чемисова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемисова Татьяна Николаевна

Место рождения

Орловка

Дата рождения

31.01.1950

Дата смерти

26.12.2007

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1950

Отец: Чемисов Николай Николаевич

Мать: Чемисова Мария

Смерть
26.12.2007
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рак 4ст легких с метастазами в головной мозг. Много лет болела голова, пила цитрамон. В сентябре 2007 узнала о болезни, в декабре умерла. Была очень умна, щелкала кроссворды, специальность инженер-ст... Показать все
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