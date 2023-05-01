Морошкина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1895 ст.
Дата смерти29.03.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1895 ст.
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Цепова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
07.12.1924
Дочь: Ракова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
03.02.1928
Сын: Морошкин Феодосий Петрович
Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович
Брат близнец Морошкина Сергея Петровича
Рождение ребёнка
03.02.1928
Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович
Брат близнец Морошкина Феодосия Петровича
Рождение ребёнка
04.06.1940
Дочь: Алла Петровна
Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Петровна
Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1976