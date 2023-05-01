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Морошкина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1895 ст.

Дата смерти

29.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1895 ст.

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Цепова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович

Рождение ребёнка
07.12.1924

Дочь: Ракова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович

Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1928

Сын: Морошкин Феодосий Петрович

Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович

Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Брат близнец Морошкина Сергея Петровича
Рождение ребёнка
03.02.1928

Сын: Морошкин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович

Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Брат близнец Морошкина Феодосия Петровича
Рождение ребёнка
04.06.1940

Дочь: Алла Петровна

Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Петровна

Отец ребёнка: Морошкин Петр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морошкин Петр Владимирович

Смерть
29.03.1976
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