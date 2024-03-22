Морошкин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорошкин Сергей Петрович

Морошкин Сергей Петрович

Место рождения

Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.02.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928

Отец: Морошкин Петр Владимирович

Мать: Морошкина Мария Михайловна

Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Брат близнец Морошкина Феодосия Петровича
Рождение ребёнка
21.07.1960

Дочь: Зайцева Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Морошкина Антонина Николаевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морошкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Морошкина Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морошкина Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Нифантово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close