Морошкин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения03.02.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928
Брат близнец Морошкина Феодосия Петровича
Рождение ребёнка
21.07.1960
Дочь: Зайцева Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Морошкина Антонина Николаевна
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морошкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Морошкина Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Нифантово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область