Морошкина (Симонова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морошкина (Симонова) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1960

Дочь: Зайцева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Морошкин Сергей Петрович

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морошкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Морошкин Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морошкин Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
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