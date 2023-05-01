Морошкина (Симонова) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1960
Дочь: Зайцева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Морошкин Сергей Петрович
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морошкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Морошкин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно