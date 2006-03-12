Морошкин Феодосий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1928
Дата смерти12.03.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1957
Дочь: Панкратова Татьяна Феодосьевна
Мать ребёнка: Морошкина Елена Михайловна
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
12.03.2006
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область