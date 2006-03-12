Морошкин Феодосий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морошкин Феодосий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1928

Дата смерти

12.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1957

Дочь: Панкратова Татьяна Феодосьевна

Мать ребёнка: Морошкина Елена Михайловна

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
12.03.2006
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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