Шелудкова (Елохина) Раиса Андреевна (Андреяновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудкова (Елохина) Раиса Андреевна (Андреяновна)

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Место рождения

спецпоселение, село Каменное, Октябрьского района, ХМАО

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Елохин Андрей (Андреян)

Мать: Иванова Парасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
26.06.1957

Сын: Шелудков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Шелудков Григорий Степанович

Рождение ребёнка
31.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелудков Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно

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