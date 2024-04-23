Шелудкова (Елохина) Раиса Андреевна (Андреяновна)
Место рожденияспецпоселение, село Каменное, Октябрьского района, ХМАО
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
26.06.1957
Сын: Шелудков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Шелудков Григорий Степанович
Рождение ребёнка
31.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелудков Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно