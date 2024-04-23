Иванова Парасковья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Парасковья Терентьевна

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Место рождения

уварово?

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Лука Максимович

Уварово, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Аркадий Лукич

Отец ребёнка: Иванов Лука Максимович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Иванова) Мария Лукична

Отец ребёнка: Иванов Лука Максимович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Иванов Леонид Лукич

Отец ребёнка: Иванов Лука Максимович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Иванова (Иванова) Анна Лукична

Отец ребёнка: Иванов Лука Максимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шелудкова (Елохина) Раиса Андреевна (Андреяновна)

Отец ребёнка: Елохин Андрей (Андреян)

Рождение ребёнка
1940

Сын: Елохин Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Елохин Андрей (Андреян)

Смерть
Неизвестно

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