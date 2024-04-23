Иванова Парасковья Терентьевна
Место рожденияуварово?
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Уварово, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Иванов Аркадий Лукич
Отец ребёнка: Иванов Лука Максимович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Иванова) Мария Лукична
Отец ребёнка: Иванов Лука Максимович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Иванов Леонид Лукич
Отец ребёнка: Иванов Лука Максимович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Иванова (Иванова) Анна Лукична
Отец ребёнка: Иванов Лука Максимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шелудкова (Елохина) Раиса Андреевна (Андреяновна)
Отец ребёнка: Елохин Андрей (Андреян)
Рождение ребёнка
1940
Сын: Елохин Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Елохин Андрей (Андреян)
Смерть
Неизвестно