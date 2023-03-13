Фомина (Баранова) Евдокия
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.08.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1861
Отец: Барановъ Николай
Мать: Баранова Анна
Михайловка
Бракосочетание
02.02.1879
Муж: Фоминъ Наумъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883
Сын: Фоминъ Алексей
Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ
Рождение ребёнка
03.08.1884
Сын: Фоминъ Степанъ
Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фомина Федосья
Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ
Рождение ребёнка
29.01.1892
Дочь: Ксенья
Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ
Рождение ребёнка
03.12.1893
Сын: Фоминъ Николай
Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ