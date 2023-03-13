Фомина (Баранова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Баранова) Евдокия

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.08.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1861

Отец: Барановъ Николай

Мать: Баранова Анна

Михайловка
Бракосочетание
02.02.1879

Муж: Фоминъ Наумъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Сын: Фоминъ Алексей

Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ

Рождение ребёнка
03.08.1884

Сын: Фоминъ Степанъ

Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фомина Федосья

Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ

Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: Ксенья

Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1893

Сын: Фоминъ Николай

Отец ребёнка: Фоминъ Наумъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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