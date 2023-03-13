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Фоминъ Степанъ
Фоминъ Степанъ
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
03.08.1884
Пол
Мужской
Отец
Фоминъ Наумъ
1857 г.р.
Мать
Фомина (Баранова) Евдокия
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1884
Отец:
Фоминъ Наумъ
Мать:
Фомина Евдокия
Михайловка
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