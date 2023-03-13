Фоминъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминъ Степанъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

03.08.1884

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1884

Отец: Фоминъ Наумъ

Мать: Фомина Евдокия

Михайловка
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