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Барановъ Николай

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

02.04.1839

Дата смерти

22.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1839

Отец: Барановъ Еѵѳимъ

Мать: Баранова Дарья Алексеева

Михайловка
Бракосочетание
12.01.1858

Жена: Баранова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
15.11.1859

Сын: Барановъ Григорий

Мать ребёнка: Баранова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
01.08.1861

Дочь: Фомина Евдокия

Мать ребёнка: Баранова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Барановъ Кузьма

Мать ребёнка: Баранова Анна

Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1866

Сын: Барановъ Яковъ

Мать ребёнка: Баранова Анна

Михайловка
Бракосочетание
06.05.1868

Жена: Карташова Марья

Смерть
22.12.1893
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ головной боли
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