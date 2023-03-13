Барановъ Николай
Место рожденияМихайловка
Дата рождения02.04.1839
Дата смерти22.12.1893
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1839
Отец: Барановъ Еѵѳимъ
Мать: Баранова Дарья Алексеева
Михайловка
Бракосочетание
12.01.1858
Жена: Баранова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
15.11.1859
Сын: Барановъ Григорий
Мать ребёнка: Баранова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
01.08.1861
Дочь: Фомина Евдокия
Мать ребёнка: Баранова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
01.11.1863
Сын: Барановъ Кузьма
Мать ребёнка: Баранова Анна
Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1866
Сын: Барановъ Яковъ
Мать ребёнка: Баранова Анна
Михайловка
Бракосочетание
06.05.1868
Жена: Карташова Марья
Смерть
22.12.1893
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ головной боли