Махаева (Морозова) Фелицата Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Морозов Андрей Петров
Бракосочетание
08.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1910 ст.
Дочь: (Махаева) Лидия Дмитриева
Отец ребёнка: Махаев Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
?.01.1912 ст.
Сын: Махаев Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Махаев Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Махаев Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно