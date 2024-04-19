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Махаева (Морозова) Фелицата Андреева

Место рождения

Параскиевский Пятницкий, Теренинская волость, Богородский уезд

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Морозов Андрей Петров

Мать: Березовская Вера Кириллова

Параскиевский Пятницкий, Теренинская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
08.02.1908 ст.

Муж: Махаев Дмитрий Иванов

Параскиевский Пятницкий, Теренинская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1910 ст.

Дочь: (Махаева) Лидия Дмитриева

Отец ребёнка: Махаев Дмитрий Иванов

Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1912 ст.

Сын: Махаев Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Махаев Дмитрий Иванов

Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Сын: Махаев Анатолий Дмитриев

Отец ребёнка: Махаев Дмитрий Иванов

Параскиевский Пятницкий, Теренинская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно

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