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Махаев Дмитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

04.07.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1908 ст.

Жена: Махаева (Морозова) Фелицата Андреева

Параскиевский Пятницкий, Теренинская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1910 ст.

Дочь: (Махаева) Лидия Дмитриева

Мать ребёнка: Махаева (Морозова) Фелицата Андреева

Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1912 ст.

Сын: Махаев Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Махаева (Морозова) Фелицата Андреева

Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд
Смерть
04.07.1913 ст.
Слепушкино, Наро-Фоминский, Московская область
от кровавого поноса
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.

Сын: Махаев Анатолий Дмитриев

Мать ребёнка: Махаева (Морозова) Фелицата Андреева

Параскиевский Пятницкий, Теренинская волость, Богородский уезд

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