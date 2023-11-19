Махаев Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти04.07.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1910 ст.
Дочь: (Махаева) Лидия Дмитриева
Мать ребёнка: Махаева (Морозова) Фелицата Андреева
Рождение ребёнка
?.01.1912 ст.
Сын: Махаев Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Махаева (Морозова) Фелицата Андреева
Смерть
04.07.1913 ст.
Слепушкино, Наро-Фоминский, Московская область
от кровавого поноса
Рождение ребёнка
01.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Махаева (Морозова) Фелицата Андреева