завод Успенский Клюев, завод Успенский Клюев, Буньковская волость, Богородский уезд (на 1913) — Familio

Успенский Клюев

Буньковская волость, Богородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
завод
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
741Успенский Клюев, завод.при р. Клязьме.325253732831Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Буньковская волость
232. Успенское, село бывшее владельческое, при реке Клязьме, дворов 299, жителей 1661, церковь православная, школа, 3 лавки, 4 токарн. зав., сапожный завод, писчебумажная Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Буньковская волость
Село Успенское37станция Богородск. 4489Земское училище, фабричная больница, добров. пожарная дружина, фабрика Памфиловых, квартира урядника.
Поселок "Памфиловка" близ с. Успенского 27станция Богородск. 2Чайная и мелочная лавки.
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