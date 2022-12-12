Успенский Клюев
Буньковская волость, Богородский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- завод
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
741Успенский Клюев, завод.при р. Клязьме.325253732831Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
232. Успенское, село бывшее владельческое, при реке Клязьме, дворов 299, жителей 1661, церковь православная, школа, 3 лавки, 4 токарн. зав., сапожный завод, писчебумажная Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Успенское37станция Богородск. 4489Земское училище, фабричная больница, добров. пожарная дружина, фабрика Памфиловых, квартира урядника.
Поселок "Памфиловка" близ с. Успенского 27станция Богородск. 2—Чайная и мелочная лавки.