Фесюн Татьяна 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фесюн Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фесюн Филипп Никифорович

Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кроха (Фесюн) Матрёна Никифоровна

Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фесюн Христина Никифоровна

Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Фесюн Николай Никифорович

Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фесюн Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фесюн Устина Никифоровна

Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1830
Покровское, Чернігівська область

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