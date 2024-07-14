Фесюн Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кроха (Фесюн) Матрёна Никифоровна
Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фесюн Христина Никифоровна
Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фесюн Николай Никифорович
Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фесюн Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фесюн Устина Никифоровна
Отец ребёнка: Фесюн Никифор Иванович
Смерть
После 1830