Фесюн Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Фесюн Татьяна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кроха (Фесюн) Матрёна Никифоровна
Мать ребёнка: Фесюн Татьяна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Фесюн Христина Никифоровна
Мать ребёнка: Фесюн Татьяна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фесюн Николай Никифорович
Мать ребёнка: Фесюн Татьяна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фесюн Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Фесюн Татьяна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фесюн Устина Никифоровна
Мать ребёнка: Фесюн Татьяна
Смерть
После 1858