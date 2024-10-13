Фесюн Никифор Иванович 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фесюн Никифор Иванович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Фесюн Филипп Никифорович

Мать ребёнка: Фесюн Татьяна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кроха (Фесюн) Матрёна Никифоровна

Мать ребёнка: Фесюн Татьяна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Фесюн Христина Никифоровна

Мать ребёнка: Фесюн Татьяна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Фесюн Николай Никифорович

Мать ребёнка: Фесюн Татьяна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фесюн Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Фесюн Татьяна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фесюн Устина Никифоровна

Мать ребёнка: Фесюн Татьяна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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