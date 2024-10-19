Фесюн Филипп Никифорович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фесюн Никифор Иванович
Мать: Фесюн Татьяна
Бракосочетание
После 1830
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Фесюн (Олиференко) Мария Романовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Фесюн (Олиференко) Мария Романовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Фесюн (Олиференко) Мария Романовна
Смерть
До 1858