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Фесюн Филипп Никифорович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фесюн Никифор Иванович

Мать: Фесюн Татьяна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
После 1830

Жена: Фесюн (Олиференко) Мария Романовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фесюн Свирид Филиппович

Мать ребёнка: Фесюн (Олиференко) Мария Романовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Фесюн Илья Филиппович

Мать ребёнка: Фесюн (Олиференко) Мария Романовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Фесюн Карп Филиппович

Мать ребёнка: Фесюн (Олиференко) Мария Романовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1858
Покровское, Чернігівська область

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