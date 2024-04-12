Моденова (Ударцова) Варвара Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти30.03.1829
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Ударцов Андрей
Бракосочетание
25.01.1805
Рождение ребёнка
24.01.1807
Дочь: Ксения Федотова
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1810
Дочь: Мария Федотова
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
19.01.1812
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
14.07.1813
Дочь: Новопашенная Марина Федотова
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
25.03.1816
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
11.06.1817
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Рождение ребёнка
14.03.1820
Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев
Смерть
30.03.1829
Причина смерти: чахоткою