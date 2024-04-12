Моденова (Ударцова) Варвара Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоденова (Ударцова) Варвара Андреева

Моденова (Ударцова) Варвара Андреева

avatar

Место рождения

Бобровское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

30.03.1829

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Ударцов Андрей

Мать: не указана

Бобровское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1805

Муж: Моденов Федот Васильев

Рождение ребёнка
24.01.1807

Дочь: Ксения Федотова

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Моденов Василий Федотов

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1810

Дочь: Мария Федотова

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1812

Сын: Моденов Максим Федотов

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1813

Дочь: Новопашенная Марина Федотова

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1816

Сын: Моденов Стефан Федотов

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1817

Сын: Моденов Петр Феодотов

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1820

Сын: Моденов Алексий Федотов

Отец ребёнка: Моденов Федот Васильев

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
30.03.1829
Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: чахоткою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close