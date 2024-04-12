Новопашенная (Моденова) Марина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Моденова) Марина Федотова

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Место рождения

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.07.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1813

Отец: Моденов Федот Васильев

Мать: Моденова Варвара Андреева

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.07.1830

Муж: Новопашенной Григорий Васильев

Рождение ребёнка
20.08.1832

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Новопашенной Григорий Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1834

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Новопашенной Григорий Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1836

Сын: Новопашенной Феодор Григорьев

Отец ребёнка: Новопашенной Григорий Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1839

Сын: Новопашин Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Новопашенной Григорий Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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