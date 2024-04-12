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Новопашенной Григорий Васильев

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.09.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1807

Отец: Новопашенной Василий Фаддеев

Мать: Новопашенная Марья Осипова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.07.1830

Жена: Новопашенная Марина Федотова

Рождение ребёнка
20.08.1832

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Новопашенная Марина Федотова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.11.1834

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Новопашенная Марина Федотова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1836

Сын: Новопашенной Феодор Григорьев

Мать ребёнка: Новопашенная Марина Федотова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1839

Сын: Новопашин Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Новопашенная Марина Федотова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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