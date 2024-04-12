Новопашенной Григорий Васильев
Место рождения
Дата рождения29.09.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1807
Бракосочетание
21.07.1830
Рождение ребёнка
20.08.1832
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Новопашенная Марина Федотова
Рождение ребёнка
06.11.1834
Дочь: Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Новопашенная Марина Федотова
Рождение ребёнка
22.04.1836
Сын: Новопашенной Феодор Григорьев
Мать ребёнка: Новопашенная Марина Федотова
Рождение ребёнка
18.01.1839
Сын: Новопашин Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Новопашенная Марина Федотова
Смерть
Неизвестно