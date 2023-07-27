Новопашенная (Ларушкина) Марья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенная (Ларушкина) Марья Осипова

Новопашенная (Ларушкина) Марья Осипова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

29.10.1818

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Ларушкин Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1801

Дочь: Матрона (Мария) Васильева

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1802

Сын: Новопашенной Роман Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1804

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1805

Дочь: Харитина Васильева

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1807

Сын: Новопашенной Григорий Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1811

Сын: Новопашенной Лев Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1812

Сын: Новопашенной Трофим Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.08.1813

Сын: Новопашенной Александр Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1815

Сын: Новопашенной Павел Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1816

Сын: Новопашенной Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1818

Сын: Новопашенной Евфимий Васильев

Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Василий Фаддеев

Смерть
29.10.1818
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close