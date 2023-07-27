Новопашенная (Ларушкина) Марья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти29.10.1818
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Ларушкин Осип
Дочь: Матрона (Мария) Васильева
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Сын: Новопашенной Роман Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Дочь: Харитина Васильева
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Сын: Новопашенной Григорий Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Сын: Новопашенной Лев Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Сын: Новопашенной Трофим Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Сын: Новопашенной Александр Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Сын: Новопашенной Павел Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Сын: Новопашенной Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев
Сын: Новопашенной Евфимий Васильев
Отец ребёнка: Новопашенной Василий Фаддеев