село Бобровское, село Бобровское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Бобровское

Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2435Бобровское (Бобровская слобода), сел.при рч. Бобровке.7342178548599Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Бобровская волость
598. Бобровское (Бобровская слобода), село бывшее государственное, при речке Бобровке, дворов 207, жителей 949, волостное правление (уездный город в 73 верстах), церковь Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Бобровская волость
с. Бобровское на р. Бобровке, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. п., ярмарка 25—28 ноября, распл.Бобровское общество237502526Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские73

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Бобровская волость
село Бобровское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Слободо-Туринский район
701090Бобровскоесело57°30'с.ш.64°10'в.д.O-41-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Слободо-Туринский муниципальный район, Ницинское сельское поселение
65639440116с Бобровскоесело
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