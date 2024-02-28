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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2435Бобровское (Бобровская слобода), сел.при рч. Бобровке.7342178548599Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
598. Бобровское (Бобровская слобода), село бывшее государственное, при речке Бобровке, дворов 207, жителей 949, волостное правление (уездный город в 73 верстах), церковь Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Бобровское на р. Бобровке, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, фельдш. п., ярмарка 25—28 ноября, распл.Бобровское общество237502526Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские73—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Бобровское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701090Бобровскоесело57°30'с.ш.64°10'в.д.O-41-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65639440116с Бобровскоесело