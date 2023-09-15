Моденов Василий Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти06.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Моденов Федот Васильев
Бракосочетание
07.01.1828
Жена: Моденова Марфа Давидова
Рождение ребёнка
11.03.1829
Мать ребёнка: Моденова Марфа Давидова
Рождение ребёнка
19.09.1832
Сын: Моденов Савватий Васильев
Мать ребёнка: Моденова Марфа Давидова
Смерть
06.02.1833
Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки