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Моденов Василий Федотов

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Место рождения

Кадочниково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

06.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Моденов Федот Васильев

Мать: Моденова Варвара Андреева

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1828

Жена: Моденова Марфа Давидова

Рождение ребёнка
11.03.1829

Сын: Моденов Никифор Васильев

Мать ребёнка: Моденова Марфа Давидова

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1832

Сын: Моденов Савватий Васильев

Мать ребёнка: Моденова Марфа Давидова

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Смерть
06.02.1833
Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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