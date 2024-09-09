Хардина (Шишкова) Надежда Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хардина (Шишкова) Надежда Петровна

Место рождения

Пензенская область или Тула

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область или Тула
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Хардина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хардин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хардин Иван Иванович

Челябинская губерния, Кустанайский уезд, поселок Каратомарский
Смерть
1946

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