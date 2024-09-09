Хардина (Шишкова) Надежда Петровна
Место рожденияПензенская область или Тула
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская область или Тула
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Хардина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хардин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хардин Иван Иванович
Челябинская губерния, Кустанайский уезд, поселок Каратомарский
Смерть
1946